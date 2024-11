Reino Unido sanciona por corrupção filha de ex-presidente angolano

O governo britânico anunciou, nesta quinta-feira (21), sanções contra a empresária angolana Isabel dos Santos, filha de um ex-presidente, assim como contra um magnata ucraniano e um letão, como parte de uma série de medidas anticorrupção.

"Três cleptocratas infames e seus associados foram sancionados hoje pelo Reino Unido por roubarem a riqueza de seus países para ganho pessoal. As sanções marcam a primeira etapa de uma nova campanha para combater a corrupção e as finanças ilícitas", disse um comunicado do Ministério das Relações Exteriores britânico.

Entre os três sancionados está a angolana Isabel dos Santos, de 51 anos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, uma mulher de negócios que, de acordo com a revista Forbes, tinha uma fortuna de US$ 2,1 bilhões em janeiro de 2020.