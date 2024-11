Justiça não acha nem R$ 1 nas contas de empresário que ameaçou Lula

Segurando uma arma na mão direita, o empresário chama o petista de filho da p* e diz que ele terá "problema".

"Lula, seu filho da p*, quero dar um recado para você, tá? Hoje é sábado, dia 13 de março, presta atenção no recado que eu vou dar para você, seu vagabundo. Se você não devolver os R$ 84 bilhões que voce roubou do fundo de pensão dos trabalhador [sic], você vai ter problema, ein, cara", afirma

Sabartini aparece no vídeo com uma bandeira do Brasil amarrada na cintura.

Na sequência, ele diz ainda: "Outro recado: Não tenta transformar o meu país numa Venezuela. Eu vou derramar meu sangue, mas vou lutar pelo meu país. Tá entendendo o recado, tô sendo claro com você? Não admitirei você transformar o meu país numa Venezuela. Você vai ter problema, hein, cara. Valeu!?"

Na ação, Lula declarou ter sido ofendido e ameaçado pelo empresário, morador de Artur Nogueira, no interior paulista.

"O uso e manejo de arma de fogo durante todo o discurso revela sua incontestável vontade de impingir medo e abalo psicológico em face do requerente [Lula], sem mencionar o intuito de propagar, em larga escala, o achincalhamento da sua figura, não apenas enquanto pessoa politicamente exposta, mas também no âmago de sua condição humana", afirmaram na ação os advogados do petista.