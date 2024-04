Trump se mostra mais ambíguo sobre apoio à ofensiva de Israel em Gaza

Sob sua presidência (2017-2021), os Estados Unidos viraram as costas à solução dos dois Estados ao reconhecer unilateralmente Jerusalém como capital de Israel.

A embaixada americana mudou-se para a cidade sagrada. Também denunciou o acordo nuclear do Irã com as grandes potências, tão difícil de alcançar.

Nos últimos meses de seu mandato, o bilionário republicano apresentou um plano de paz que teria permitido a Israel anexar grande parte da Cisjordânia, deixando aos palestinos apenas um Estado reduzido, com capital nos arredores de Jerusalém.

Por fim, o governo de Trump deu prioridade ao reconhecimento de Israel por parte de outros países árabes, marginalizando ainda mais a questão palestina.

- "Não é muito presidencial" -

Os comentários do magnata sobre a guerra em Gaza marcam algum tipo de mudança de rumo?