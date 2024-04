Náufragos são resgatados ao escreverem 'SOCORRO' em praia de ilha remota

Quando não há saída, às vezes só resta pedir "SOCORRO": essa foi a lição que três marinheiros aprenderam esta semana depois de ficarem presos em uma ilha deserta do Oceano Pacífico e escreverem uma mensagem gigante feita com folhas de palmeira que seus socorristas conseguiram avistar do ar.

Três quarentões com muita experiência como marinheiros ficaram presos em uma ilha remota quando seu barco a motor sofreu falhas logo após zarpar em 31 de março do atol Polowat, na Micronésia.

Os homens foram reportados como desaparecidos no sábado (6) por uma mulher que relatou à Guarda Costeira dos Estados Unidos que seus três tios não haviam retornado de Pikelot, uma pequena ilha no remoto Pacífico Ocidental.