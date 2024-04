Bancos dos EUA superam expectativas de lucros, preocupados com inflação

O seu volume de negócios no primeiro trimestre do ano atingiu 4,37 bilhões de dólares (22,18 bilhões de reais) (+11,55% face ao mesmo trimestre de 2023) com lucros líquidos de 1,57 bilhão de dólares (7,9 bilhões de reais) (+35,3%). Por ação, o lucro situa-se em 10,48 dólares (53,19 reais), ante os 9,39 dólares (47,66 reais) esperados pelo mercado.

- Piores resultados, mas expectativas superadas -

O Wells Fargo teve resultados acima das expectativas do mercado no primeiro trimestre graças à sua atividade de investimento, que compensou um enfraquecimento do seu ramo varejista.

O lucro líquido foi de 4,6 bilhões de dólares (23,3 bilhões de reais) no período considerado, menos 7% do que há um ano, segundo um comunicado publicado nesta sexta-feira. Isso representa um lucro líquido de 1,20 dólar (6,09 reais) por ação, mas está acima do valor de 1,09 dólar (5,53 reais) previsto pelos analistas.

O faturamento, por sua vez, atingiu 20,8 bilhões de dólares (105,5 bilhões de reais), 0,6% melhor que no mesmo trimestre de 2023 e também acima dos 20,2 bilhões de dólares (102,5 bilhões de reais) esperados pelo mercado.

O Citigroup publicou resultados piores do que há um ano, devido em particular a um aumento significativo nas suas provisões para enfrentar os empréstimos não pagos, mas os números também ficaram acima do que os analistas previam.