Sampaoli está em negociações 'muito avançadas' para assumir o Rennes

Jorge Sampaoli está muito próximo de assumir o Rennes, anunciou o clube, que contou com a presença do técnico argentino no estádio Roazhon Park durante a derrota da equipe por 2 a 0 para o Toulouse pelo Campeonato Francês neste domingo (10).

"As negociações estão muito avançadas com Sampaoli", explicou Frederic Massara, diretor esportivo do Rennes, em entrevista à plataforma DAZN.

Minutos depois, o técnico argentino apareceu sentado ao lado de Massara na tribuna para assistir ao jogo da equipe.