Ativistas, governadores e procuradores se unem para barrar agenda de Trump

Já James afirmou que está "pronta para fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que nosso estado e nação não retrocedam". "Durante seu primeiro mandato, defendemos o estado de direito e nos defendemos contra abusos de poder e esforços federais para prejudicar os nova-iorquinos. Juntamente com a Governadora Hochul, nossos parceiros nos governos estaduais e locais e meus colegas procuradores-gerais de todo o país, trabalharemos todos os dias para defender os americanos, independentemente do que esse novo governo nos impuser. Estamos prontos para revidar novamente", disse.

Além disso, o orçamento promulgado para o ano fiscal de 2025 tornou permanente o Fundo de Apoio aos Provedores de Aborto, que forneceu US$ 100 milhões em recursos estatais para apoiar os provedores de aborto em todo o estado.

O estado ainda reforçou sua participação na Aliança para a Liberdade Reprodutiva - uma coalizão de 23 governadores que trabalham juntos para defender e expandir a liberdade reprodutiva.

Outro setor de atuação será na questão climática, um dos pontos sob a ameaça no governo Trump. "Como copresidente da Aliança Climática dos EUA, a governadora Hochul trabalhará com a coalizão bipartidária de 24 governadores da Aliança - que representa cerca de 60% da economia do país - para continuar a promover um futuro de corte de emissões", diz a iniciativa.

"O Estado de Nova York e a Aliança Climática dos EUA enfrentarão quaisquer ameaças futuras à ação climática, mantendo o foco no avanço de seus principais compromissos políticos, incluindo as metas de redução das emissões líquidas coletivas de gases de efeito estufa em alinhamento com o Acordo de Paris, promovendo a implantação de energia limpa, criando bons empregos e acompanhando e relatando dados importantes sobre o progresso climático", prometem.

Nova York não é a única a agir. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, anunciou uma "operação de guerra" para frear as acoes de uma segunda presidência de Trump. "Se for contrário aos nossos valores, lutaremos até a morte", disse.