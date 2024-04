Príncipe William faz primeira aparição pública desde anúncio de câncer de Catherine

O casal e os filhos não compareceram no fim de março à tradicional cerimônia religiosa de Páscoa na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, ao oeste de Londres, que aconteceu uma semana após o anúncio do câncer de Catherine.

O Palácio de Buckingham também anunciou em fevereiro que rei Charles III sofre de câncer, detectado durante uma operação de próstata poucos dias antes.

O monarca também está em tratamento, o que limitou suas funções oficiais e aparições públicas.

