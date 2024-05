Funcionária de Randolfe leva vida de influenciadora no horário de trabalho

Luciana Gurgel, esposa do deputado Vinicius Gurgel (PL-AP), é funcionária no gabinete do líder do governo Lula, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), mas não comparece ao gabinete de Brasília. Ela tem jornada sem controle de frequência no escritório de apoio do senador em Macapá (AP), postando fotos em momentos de lazer nos horários previstos de trabalho.

O que aconteceu

Luciana, que é ex-deputada estadual, foi nomeada no dia 3 de agosto de 2023 no Diário Oficial da União. A nomeação diz que o cargo comissionado dela deve ser exercido no gabinete de Randolfe. Na página dele no Senado, consta que existem 32 pessoas no gabinete de Brasília, incluindo Luciana. Outros 48 funcionários comissionados estão no escritório de apoio no Amapá.

A funcionária é registrada como "assistente parlamentar pleno". O cargo dela inclui entre as atividades um acompanhamento das sessões do plenário do Senado. Atualmente, recebe um salário bruto de R$ 17.843,44. Com os descontos obrigatórios, a remuneração chega a R$ 13.173,58.