Vício em apostas vira problema em empresas : 'Estão pedindo adiantamento'

Vimos que pessoas estavam pedindo adiantamento de férias, de 13º salário, ou mesmo empréstimo. Outros chegaram a pedir para fazer acordo para serem demitidos e sacar o FGTS. Foram muitos funcionários; então começamos a atuar e descobrimos pela família e pelo funcionário que ele estava envolvido com apostas e jogos eletrônicos. Isso ocorre em todas as empresas do grupo.

Rafael Tenório

Tenório diz nunca ter vivido uma situação com essa em 42 anos atuando como empresário.

No vídeo, ele conta feito uma experiência: colocou R$ 20 em créditos para seu funcionário apostar no chamado "jogo do tigrinho." "Ele fez [o jogo] na minha frente, perdeu tudo em 1 minuto e 15 segundos", diz.

Após a publicação, Tenório afirma ter sido procurado por outros empresários, que relataram a mesma preocupação. "Um deles me disse que tem uma fazenda onde se chega de burro, e o caseiro, que mora em um local isolado, estava enfrentando o mesmo problema, endividado".

Também ouviu relatos de trabalhadores que estão devendo para bancos e até para agiotas, porque estavam comprometendo suas rendas com jogos.