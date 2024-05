Eu passaria valor da herança para pagar multa a Caetano, diz filha de Olavo

Hoje a maior prova de que ele tem bens no Brasil é essa penhora de Caetano Veloso [que solicitou à Justiça que o dinheiro proveniente da vendas de livros de Olavo fosse penhorado para pagar a multa]. Ele tem bens no país, e precisamos saber o que está sendo feito com esse patrimônio. Ou podem alegar fraude a credores .

Essa história de jogar o testamento na mídia é uma forma de [a família] tentar convencer a Justiça brasileira a arquivar o inventário.

Dois meses depois do falecimento, a gerente do Banco do Brasil me ligou dizendo que precisava falar com algum dos familiares, mas ninguém atendia. Ela disse que a conta estava negativa, com dívida de cartão de crédito e que tinham raspado todo o dinheiro dois meses antes de ele morrer.

Desavença familiar

Heloisa de Carvalho e o pai, Olavo de Carvalho Imagem: Reprodução

O desentendimento entre Heloisa e Olavo começou em 2017, quando ele se tornou oficialmente um guru do bolsonarismo. Hoje ela diz não ter contato com nenhum dos sete irmãos e a maioria dos 20 sobrinhos — somente com uma cunhada e uma sobrinha.