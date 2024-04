Piratas somalis liberam navio em Bangladesh após pagamento de resgate

Um grupo de piratas somalis liberou um navio mercante com bandeira de Bangladesh e seus 23 tripulantes neste domingo (14), depois que os proprietários do navio pagaram um resgate, disse a empresa de navegação.

O MV Abdullah, que transportava 55 mil toneladas de carvão de Moçambique para os Emirados Árabes Unidos, foi abordado há um mês por várias dezenas de piratas a cerca de 1.000 quilômetros da costa da Somália.

O sequestro ocorreu em um momento de redução da pressão internacional contra a pirataria no oceano Índico, já que muitos dos navios de guerra que guardavam a área foram transferidos para o mar Vermelho para lidar com os ataques dos rebeldes huthis do Iêmen contra navios comerciais.