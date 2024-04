Chefe do Exército israelense promete 'resposta' a ataque do Irã

O chefe do Estado-Maior de Israel, general Herzi Halevi, prometeu, nesta segunda-feira (15), uma "resposta" ao ataque sem precedentes que o Irã lançou no sábado contra o território israelense, em declarações a soldados em uma base militar atingida pelos projéteis.

Israel "responderá ao lançamento destes inúmeros mísseis, mísseis de cruzeiro e drones no território do Estado de Israel", declarou o general durante uma visita à base de Nevatim, no sul do país, segundo um comunicado.

O Exército divulgou um curto vídeo que mostra um buraco raso em um muro causado pelo impacto de um projétil iraniano.