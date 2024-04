Lenda do surfe, Kelly Slater indica que sua aposentadoria está próxima

Em diversas ocasiões fez referência à sua aposentadoria, que está próxima, mas sem anunciá-la oficialmente.

"Parece que é o fim (...) Se você não se adapta, não consegue sobreviver. Eu não estava motivado para estar 100% como todo mundo está agora".

"Foi uma vida incrível, rica em memórias", continuou Slater.

"Isso representa tantas emoções, por tanto tempo. Nem tudo foi cor de rosa, mas foram os melhores momentos da minha vida", disse Kelly Slater, aclamado pelo público presente e carregado nos ombros até a saída da água, apesar da eliminação.

Prestes a se tornar pai pela segunda vez, ele também falou ao microfone da organização do circuito mundial de surfe sobre "o início de outra coisa, no início do restante" de sua vida.

Sua carreira incomparável lhe confere o status de "o maior surfista de todos os tempos", o equivalente a Michael Jordan no basquete ou Muhammad Ali no boxe.