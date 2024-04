Copa da Inglaterra não terá mais partida de desempate

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta quinta-feira (18) o fim dos jogos de desempate ou 'replay' desde a primeira fase da Copa da Inglaterra a partir da próxima temporada, devido ao crescente número de jogos nas competições europeias.

O 'replay' era disputado em caso de empate após o tempo regulamentar. Em vez de acréscimo de prorrogação ou decisão nos pênaltis, a partida era repetida em data diferente, acrescentando mais um compromisso ao calendário das equipes envolvidas.

Estes jogos de desempate já haviam sido eliminados a partir das oitavas de final, lembrou a FA em um comunicado, destacando que a nova alteração foi feita em acordo com a Premier League "levando em conta as alterações no calendário implícitas nas competições ampliadas da Uefa".