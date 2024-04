EUA e Reino Unido impõem sanções contra programa de drones do Irã

Elas também incluem três subsidiárias do fabricante de automóveis iraniano Bahman Group e o Ministério da Defesa iraniano.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que, com essas novas sanções, seu país continuará buscando que o Irã "preste contas" por suas ações, e garantiu que o objetivo é "limitar os programas militares desestabilizadores" da república islâmica, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

As medidas impostas por Londres, por sua vez, visam "várias organizações militares iranianas, indivíduos e entidades envolvidas com as indústrias iranianas de drones e mísseis balísticos", indicou o Tesouro.

O Irã lançou mais de 350 drones e mísseis contra Israel durante a noite de sábado (13), mas quase todos foram interceptados no ar.

Teerã apresentou sua ofensiva como uma resposta ao ataque mortal amplamente atribuído a Israel contra o consulado iraniano em Damasco, no início de abril.

Em resposta, os países ocidentais prometeram reforçar suas sanções contra o Irã, mas também pretendem evitar uma escalada de violência na região.