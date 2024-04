Taylor Swift exorciza seus demônios em novo álbum

- 'Sensacional e doloroso' -

Quando anunciou que lançaria o álbum, Taylor disse que se trataria de "uma antologia de novas obras que refletem acontecimentos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista, sensacional e doloroso em partes iguais" de um capítulo encerrado de sua vida.

Misturando as raízes que aparecem em seu disco, "Folklore", de 2020, a sons mais eletrônicos de sua faceta mais pop, Taylor desabafa sobre Alwyn e Healy.

"So Long, London" dialoga como um sentido pós-data com o alegre "London Boy", de seu álbum, "Lover", de 2019, sobre o fim do relacionamento com Alwyn.

O ator Alwyn ("A Favorita") e seu colega, Paul Mescal ("Normal People"), revelaram em 2022 que tinham um grupo de bate-papo intitulado "The Tortured Man Club" (O Clube do Homem Torturado), por isso alguns fãs vincularam o nome do novo álbum a este círculo.

Seus versos sobre Healy são pungentes, como em "The Smallest Man Who Ever Lived": "Nem mesmo quero que você volte / Só quero saber / se o objetivo era estragar meu verão brilhante".