Girona afunda Cádiz (4-1) e garante vaga em competição europeia na próxima temporada

Escalante diminuiu com um chute na cara do gol (81'), mas no minuto seguinte Portu completou um contra-ataque para fazer 4 a 1 (82') e fechar o placar.

- Betis vence Valencia -

Mais cedo, o Betis tomou o sétimo lugar da classificação do Valencia ao vencer a equipe 'Che' por 2 a 1 com dois gols do atacante Ayoze Pérez, um aos 18 minutos e outro no segundo tempo (76').

O Valencia chegou a empatar por meio do meio-campista Pepelu, que converteu um pênalti (66').

Enquanto a luta pelas vagas europeias continua, na parte inferior da tabela o Celta deu mais um passo para se afastar da zona de rebaixamento, sobre a qual abriu uma distância de sete pontos, após vencer o Las Palmas de virada por 4 a 1.

O zagueiro Juanma Herzog abriu o placar (11'), mas o Celta reagiu com uma dobradinha do veterano atacante Iago Aspas (37' e 75') e gols do meia sueco Williot Swedberg (39') e do atacante grego Anastasios Douvikas (71').