Câmara baixa do Arizona aprova revogação da lei de 1864 contra o aborto

A Câmara baixa do Arizona votou nesta quarta-feira (24) a favor de revogar uma lei de 1864 que proíbe quase totalmente o aborto e que foi restabelecida pela Suprema Corte deste estado norte-americano no começo do mês.

É a terceira vez que a bancada democrata impulsiona uma iniciativa para impedir que a lei, mais antiga que o próprio estado do Arizona, entre em vigor. As tentativas anteriores fracassaram devido ao controle exercido pelo Partido Republicano na Câmara dos Representantes.

A votação apertada, por 32 a 29 votos, foi possível pois três deputados republicanos decidiram apoiar os democratas na iniciativa, que agora deve passar pelo Senado estadual, também dominado pelo partido conservador.