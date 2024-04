Tribunal filipino suspende produção de arroz geneticamente modificado por precaução

"Devido às visões científicas contraditórios e à incerteza sobre os riscos e efeitos do arroz dourado e da berinjela Bt, há ameaças potencialmente graves ao bem-estar da população e ao meio ambiente", afirmou o tribunal.

Filipinas foi o primeiro país do mundo a autorizar a produção de arroz dourado, enriquecido com betacaroteno - um precursor da vitamina A - e de cor amarelo brilhante, com o objetivo de combater a cegueira infantil.

A distribuição comercial dos dois produtos será proibida "até que as agências governamentais indicadas apresentem evidências de sua segurança e do cumprimento dos requisitos legais", acrescentou a corte.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou que a deficiência de vitamina A causa até 500.000 casos de cegueira infantil por ano, a maioria em países em desenvolvimento, e metade das pessoas afetadas morrem nos 12 meses após a perda a visão.

O arroz dourado foi desenvolvido ao longo de duas décadas pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Arroz (IRRI) das Filipinas, enquanto a berinjela Bt foi desenvolvida pela Universidade das Filipinas.

Os cientistas envolvidos no desenvolvimento insistem que os dois produtos são seguros para consumo humano.