Empresa matriz do TikTok descarta vender rede social apesar de ameaças nos EUA

Os críticos, no entanto, afirmam que os dados representam apenas uma parte do problema e exigem que o algoritmo (o segredo do sucesso do TikTok) também seja desvinculado do grupo ByteDance.

O CEO da plataforma, Shou Zi Chew, indicou que a empresa levará a lei aos tribunais, mas alguns analistas acreditam que as razões de segurança nacional podem pesar mais na Suprema Corte que a liberdade de expressão.

- Operação complicada -

Uma venda forçada da plataforma, avaliada em bilhões de dólares, apresentaria grandes complicações.

As empresas com recursos suficientes para a aquisição, como os gigantes americanos do setor de tecnologia Meta ou Google, provavelmente não poderia concretizar a compra devido às regras de concorrência e antitruste.

Para muitos investidores, o recurso mais valioso do TikTok é o algoritmo de recomendação de vídeos.