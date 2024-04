Petróleo fecha em alta por compras antes do fim de semana

Os preços do petróleo registraram seu segundo dia seguido de números positivos nesta sexta-feira (26), impulsionados pela proximidade do fim de semana, o que fez com que os operadores realizassem compras de cobertura diante de possíveis tensões no Oriente Médio.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em junho, subiu 0,55%, para 89,50 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), de referência no mercado americano para o mesmo vencimento, avançou 0,33%, para 83,85 dólares.

Para José Torres, da corretora americana Interactive Brokers, "a tensão subiu um pouco no Oriente Médio nas últimas horas", e isso manteve os preços do petróleo.