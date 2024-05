Filho de Lula critica Leite por ação no RS e apaga postagem: 'Me confundi'

O empresário Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), fez uma postagem culpando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pelo desastre causado pelas chuvas no estado, mas depois apagou a publicação. Ao menos 95 pessoas já morreram.

O que aconteceu

Luis Claudio Lula da Silva escreveu que "a má gestão do governador culminou no desastre" nos municípios gaúchos. Na mesma publicação, feita no X nesta terça-feira (7), ele também compartilhou uma notícia do UOL sobre a Prefeitura de Porto Alegre não ter investido nem um real sequer na prevenção de enchentes em 2023.

Após a repercussão do caso, Luis Claudio apagou a publicação e escreveu um novo texto se retratando. "Venho aqui me retratar, mais cedo postei uma matéria do UOL e acabei me equivocando! Nesse momento todos estão fazendo o possível e impossível para ajudar o RS. Reforço a fala do governador Eduardo Leite: 'Não é hora de procurar culpados'", escreveu horas depois da primeira postagem.