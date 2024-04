Wall Street fecha em alta impulsionada pelo setor de tecnologia

Os analistas esperavam um aumento de preços de 2,6% em 12 meses, de acordo com o consenso reunido pelo MarketWatch.

No entanto, na medição mês a mês, que foi priorizada pelos operadores, a inflação se manteve com uma variação de 0,3%, em linha com as expectativas dos analistas, o que acalmou o mercado.

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, também se manteve em 0,3% na comparação mês a mês e em 2,8% em 12 meses, um dado também positivo para os mercados.

A próxima semana será muito movimentada em termos econômicos e de resultados, com a reunião do Fed na terça e quarta-feira, o relatório sobre emprego na sexta e os resultados de empresas como Amazon na terça e Apple na quinta.

