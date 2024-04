Relógio do passageiro mais rico do Titanic é leiloado por R$ 7,47 milhões

Um relógio de ouro que pertenceu ao passageiro mais rico do Titanic foi arrematado por 1,17 milhão de libras esterlinas (R$ 7,47 milhões) em um leilão no Reino Unido, informou a casa britânica Henry Aldridge & Son.

Um comprador americano venceu a disputa, pulverizando a estimativa anterior, entre 100.000 e 150.000 libras (614 mil e 921 mil reais).

O valor obtido bate o recorde alcançado em 2013 para um objeto relacionado com o famoso navio que naufragou no norte do Atlântico.