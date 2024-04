Lyon vence Monaco (3-2); Brest segue no 'pódio' da Ligue 1

Mas sem dúvida o jogo mais espetacular do dia aconteceu em Rennes. A equipe local vencia por 2 a 0 já aos 9 minutos de jogo, com dois gols de Arnaud Kalimuendo. Mas o Brest marcou quatro gols - um deles do atacante uruguaio Martín Satriano - e virou o jogo (4-2).

Os anfitriões empataram em 4 a 4 até que o gol da vitória dos visitantes veio nos acréscimos (90'+7) por meio do zagueiro Lilian Brassier.

O terceiro lugar garante uma vaga direta na próxima Liga dos Campeões. O Monaco ainda não garantiu essa vaga na principal competição europeia de clubes depois de perder em Lyon, apesar dos dois gols do atacante Wissam Ben Yedder.

Quem não tem mais chances de se classificar para a Liga dos Campeões pela Ligue 1 é o Olympique de Marselha (7º, 44 pontos), mas o objetivo do OM agora é outro: a semifinal da Liga Europa contra a Atalanta, com jogo de ida na quinta-feira. Os marselheses aumentaram sua confiança para esse duelo ao derrotar o Lens (6º) por 2 a 1.

O suspense também permanece na parte inferior da tabela, onde todos os cenários são possíveis. Até o último colocado, o Clermont, poderá se salvar, depois de derrotar o Reims por 4 a 1, com dobradinhas do austríaco Muhammed Cham e do kosovar Elbasan Rashani.

As derrotas do Metz (16º) na visita ao Lille, e do Lorient, 17º, no estádio Moustoir diante ao Toulouse (10º) alimentaram as esperanças do Clermont.