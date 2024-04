PSG é campeão francês pela 12ª vez em sua história e sonha com a tríplice coroa

Em nenhum momento os parisienses temeram que o título escapasse ao longo de uma temporada em que dominaram do início ao fim, ao contrário do ano anterior em que tiveram o Lens na cola até o fim.

O início da temporada não foi, no entanto, fácil para uma equipe que ainda não tinha pego ritmo com a chegada do técnico espanhol Luis Enrique. O PSG só subiu ao topo da tabela no dia 11 de novembro, ao vencer na visita ao Reims (3-0).

Naquela tarde, Kylian Mbappé marcou um hat-trick e Luis Enrique pediu a ele que fizesse ainda mais, no primeiro episódio de uma relação tensa, onde o anúncio da saída do craque no próximo verão europeu o que levou o treinador a reduzir o seu tempo em campo.

Apesar deste contexto de amplas consequências em nível esportivo e econômico, nenhum concorrente conseguiu acompanhar a velocidade do time parisiense, determinado a conquistar o título, e o mais rapidamente possível.

A equipe, cujo jogo ofensivo e intensidade ganhavam a marca do ex-técnico do Barcelona, dominou os duelos contra os grandes do futebol francês como Lyon, Olympique de Marselha, Lens e Monaco, sofrendo apenas uma derrota, contra o Nice, no Parque dos Príncipes no distante dia 15 de setembro.

- 'Obrigatório vencer' -

Há vários meses, o PSG tem uma vantagem de dez pontos sobre Monaco, Brest ou Nice, acabando com qualquer suspense sobre a identidade do campeão da liga francesa.