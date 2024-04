'Caminhei e caminhei', conta uma ucraniana de 97 anos, que fugiu sozinha de sua cidade

Segundo o porta-voz, Ocherétine está destruída e a idosa é uma das últimas pessoas a deixar a cidade.

"Ainda há algumas pessoas, mas não sabemos quantas, nem se estão vivas ou mortas", explica.

Nas cidades dos arredores, a situação é extremamente difícil porque "os bombardeios inimigos não param", indica o policial.

O Exército ucraniano, que fracassou em sua grande contraofensiva lançada no verão passado, enfrenta o incessante impulso russo desde a tomada de Avdiivka em fevereiro.

O comandante-chefe das forças armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, reconheceu no domingo que a situação no front "piorou" e que as tropas russas, superiores em soldados e munições, registraram "avanços táticos" em diversas regiões.

epe/alf/sk/sag/mb/jc/aa