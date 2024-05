Colegas morrem carbonizados em carro após briga na saída de boate em GO

Um dos envolvidos iniciou o incêndio. Por motivo ainda desconhecido, T.A.C, que estava sendo na parte de trás do automóvel, pegou um galão de gasolina que estava no carro e ateou fogo em D.M.C, mas as chamas se alastraram e incendiaram todo o veículo.

Vítimas morreram carbonizadas. T.A.C não conseguiu sair do carro e morreu no local. D.M.C saiu do veículo com o corpo em chamas e foi socorrido com 70% de queimaduras no corpo. Ele foi levado para a Santa Casa de Buriti Alegre e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (12). O terceiro amigo conseguiu sair do carro e não sofreu ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás. Peritos estiveram no local para coletar evidências para determinar as circunstâncias do ocorrido.