Universidade de Columbia pede a manifestantes que desmontem protesto 'voluntariamente'

Após o fracasso das negociações e com a cerimônia de graduação em mente, a reitora da Universidade de Columbia instou, nesta segunda-feira (29), aos manifestantes pró-palestinos que desmontem "voluntariamente" os protestos que se propagaram por outras universidades nos Estados Unidos.

"Estamos consultando um grupo mais amplo de nossa comunidade para explorar opções internas alternativas que ponham fim a essa crise o quanto antes", assegurou a reitora Minouche Shafik em uma mensagem aos manifestantes que exigem que a universidade corte os vínculos com Israel e com as empresas que se aproveitam da guerra em Gaza.

Apesar do diálogo "construtivo" mantido desde a última quarta com organizadores estudantes "infelizmente não conseguimos chegar a um acordo", disse em sua carta.