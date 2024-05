Enfermeiro serial killer matou por 'propina e pena' e revelou máfia no RJ

Motivação era financeira

Edson não matava pelo prazer de ver morrer, e sim, para aumentar o seu faturamento mensal. Ele fazia parte de um esquema de propina entre casas funerárias e funcionários do hospital e disse que era comum trabalhadores da saúde avisarem as funerárias quando ocorriam mortes.

"Eles pagam entre R$ 80 e R$ 100 para cada vez que avisamos. Quando é morte por acidente de trânsito, pagam entre R$ 800 e R$ 1.000", afirmou. Sabendo primeiro, a casa funerária conseguia entrar em contato com a família e fechar negócio antes que a concorrência entrasse no páreo.

Edson Izidoro Guimarães preso e sendo levado para depor Imagem: Ana Carolina Fernandes/Folhapress/Ana Carolina Fernandes/Folhapress

Mais confiante no golpe, Edson chegou a negociar diretamente com as famílias os valores de velório e enterro em busca de maiores repasses de propina.

Se arrependeu e negou

Edson confessou seus crimes na delegacia quando foi preso e em uma coletiva de imprensa, mas dias depois negou tudo. Disse que a confissão veio porque estava sendo agredido e ameaçado por policiais.