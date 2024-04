Ataques russos na cidade ucraniana de Kharkiv deixam dois mortos

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas nesta terça-feira em ataques russos em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, alvo militar das forças de Moscou, informou o governador regional, Oleg Synegubov.

"Segundo as informações iniciais, duas pessoas morreram e seis ficaram feridas durante os ataques contra Kharkiv", escreveu o governador no Telegram, depois de anunciar que as forças russas atacaram a cidade do nordeste da Ucrânia com "bombas aéreas teleguiadas".

