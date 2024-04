Hamas avalia resposta a uma proposta de trégua em Gaza

Após uma reunião na segunda-feira no Cairo com representantes do Egito e do Catar, países mediadores no conflito ao lado dos Estados Unidos, uma delegação do Hamas retornou a Doha para examinar a nova oferta de trégua, afirmou à AFP uma fonte do movimento.

A resposta chegará "o mais rápido possível", acrescentou a fonte do grupo, considerado terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

- As condições do Hamas -

Desde o início da guerra, os combates foram interrompidos por apenas uma semana, durante uma trégua no fim de novembro.

A trégua permitiu a libertação de 80 reféns israelenses ou com dupla cidadania, além de mais de 20 estrangeiros, em uma troca por 240 palestinos que estavam detidos em penitenciárias de Israel.

As autoridades israelenses calculam que 129 pessoas continuam em cativeiro em Gaza, das quais 34 teriam sido mortas.