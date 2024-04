Várias regiões da Ásia sufocadas por onda de calor sem precedentes

Os especialistas atribuem isso, em parte, à mudança climática, que torna as ondas de calor mais frequentes, mais longas e mais intensas e que tem um impacto mais forte na Ásia, que se aquece mais rápido do que a média global, segundo a Organização Meteorológica Mundial.

A isto deve-se acrescentar o efeito do fenômeno meteorológico El Niño, disse à AFP Milton Speer, meteorologista e pesquisador da Universidade de Tecnologia de Sydney.

"A ausência de nuvens devido ao El Niño significa que as temperaturas provavelmente serão mais altas em média", afirma.

Na superfície do mar, as temperaturas já estão vários graus acima do normal, "o que ajuda a mantê-las acima da média no interior durante a noite" e a "se intensificar a partir de uma base mais elevada" durante o dia.

Outros fatores também entram em jogo, como o desmatamento nas áreas afetadas, que reduz a sombra e aumenta a superfície seca, e a urbanização, uma vez que as estruturas de concreto, vidro e aço absorvem o calor em vez de refleti-lo.

- Estresse térmico para as crianças -

O calor extremo afeta mais crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Além disso, impacta as classes mais desfavorecidas, sem soluções para arrefecer a casa e muitas vezes obrigadas a trabalhar sem condições adequadas de proteção térmica.