Ataque russo com mísseis fere mais de dez em Odessa, na Ucrânia

Um ataque russo com mísseis deixou mais de dez feridos na madrugada de quinta-feira (noite de quarta, 1º, no Brasil) em Odessa, cidade portuária ucraniana, alvo de bombardeios fatais no começo da semana, informaram as autoridades locais.

"Um novo ataque russo com mísseis balísticos" atingiu Odessa, informou pelo Telegram Guennadii Trujanov, prefeito desta cidade do sudoeste da Ucrânia.

"A infraestrutura civil foi destruída" e "13 pessoas ficaram feridas" no ataque, informou o prefeito, acrescentando que os bombardeios tentavam apagar um grande incêndio.