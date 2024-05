Dortmund vence PSG (1-0) em casa na ida das semifinais da Champions

Ao resultado adverso, se somou outra preocupação para o PSG: a lesão do zagueiro Lucas Hernández, que se machucou ao tentar evitar o chute que resultou no gol de Füllkrug e teve de ser substituído pouco antes do intervalo.

- O exemplo de Montjuic -

Esta derrota altera o roteiro planejado num confronto ao qual o PSG chegou como franco favorito, logo após sagrar-se matematicamente campeão da Ligue 1 francesa pela 12ª vez na sua história, enquanto o Dortmund é apenas o quinto colocado na Bundesliga.

A equipe da capital francesa já precisou reagir nas quartas de final, na qual perdeu o jogo de ida por 3 a 2 em casa para o Barcelona, e depois conseguiu vencer por 4 a 1 como visitante com uma dobradinha de Mbappé no Estádio Olímpico de Montjuic.

O craque francês desta vez não conseguiu liderar sua equipe e balançar as redes adversárias e vê seu sonho de erguer uma inédita 'Orelhuda' se complicar em sua despedida do PSG, clube que desde 2011 foi adquirido por seus atuais donos cataris e que têm a Liga dos Campeões como grande obsessão.

O time parisiense chegou perto na edição de 2020, quando foi vice-campeão europeu e contava com Mbappé no ataque.