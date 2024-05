Estudantes pró-palestinos acampam no Trinity College de Dublin

O presidente do sindicato estudantil da universidade, Laszlo Molnarfi, disse à RTE que os manifestantes pedem que a instituição corte os laços com Israel.

"Um acampamento não autorizado BDS (movimento que pede o boicote de Israel) está presente em Trinity", afirmou o estabelecimento em comunicado.

"Para garantir a segurança, o acesso ao campus será restrito a alunos, funcionários, residentes e membros do departamento de esportes", acrescentou, alertando que a entrada de visitantes estaria proibida este sábado.

"Embora a Trinity apoie o direito dos estudantes de realizar manifestações, estas devem ser realizadas no âmbito das políticas da universidade", sublinhou a instituição.

A oposição à intervenção militar de Israel em Gaza é muito forte na Irlanda, onde marchas apelando a um cessar-fogo levaram milhares de pessoas às ruas.

O próprio governo é muito crítico em relação à atitude do governo israelense liderado por Benjamin Netanyahu desde o início do conflito, desencadeado após o ataque sangrento do Hamas em Israel em 7 de outubro.