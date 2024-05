Gucci, Levi's, Colcci: jovens relatam o que receberam em doações no RS

Moda sempre foi importante para mim. É como a gente se expressa, nossa identidade. E, de repente, não temos nada. Me emociona ver esse cuidado e como as pessoas estão dispostas a nos ajudar. Larissa Cardoso

No galpão de doações, Larissa conta que as pessoas escolhem as roupas de acordo com seu estilo pessoal. "Roupa é um algo muito subjetivo e as pessoas poderem escolher o que vão receber é muito importante", diz.

Ela diz que o trabalho deve continuar nas próximas semanas. "Muitas pessoas ainda não conseguiram voltar para suas casas e seguem recebendo doações", diz.

Ela orienta quem quiser continuar a fazer doações fazer uma boa triagem e pensar no conforto das pessoas que receberão as peças.

"É importante doar uma roupa que você usaria. E, se possível, identificar o que está mandando, separar por tamanho, se é de inverno ou verão. Muitos bairros não têm água, e as pessoas precisam vestir aquela peça de imediato. Por isso, é importante vir limpa e num bom estado."

Já o conselho que Isabelle dá é "pensar como se fosse para ti". A jovem diz que o que aconteceu com sua família mudou sua relação com doações.