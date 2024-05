Real Madrid conquista seu 36º título espanhol com derrota do Barça para o Girona

Brahim Díaz colocou os merengues na frente com um gol em que mandou a bola no ângulo (51') e que mudou o rumo da partida.

Os 'merengues' ampliaram com Bellingham finalizando um passe de Brahim para o fundo da rede (68') e Joselu fechou o placar nos acréscimos com um chute à queima-roupa após um contra-ataque (90'+4).

A vitória do Real Madrid cumpriu o primeiro requisito para o título, mas faltava o segundo, que aconteceu com a derrota do Barça.

- Girona se garante na Champions -

O Barcelona saiu na frente com um chute cruzado do dinamarquês Andreas Christensen (3'), mas no minuto seguinte o ucraniano Artem Dovbyk empatou de cabeça para o Girona (4'), se firmando no topo da artilharia com 20 gols.

O Barça voltou a ficar na frente no fim da primeira etapa com um pênalti convertido pelo polonês Robert Lewandowski (45'+1).