Vídeos mostram mais de 30 corpos de animais retirados da Cobasi no RS

Um vídeo divulgado pelo Ibama mostra a primeira vistoria feita pelo órgão na Cobasi de Porto Alegre, no último domingo (19). A Polícia Civil, Brigada Militar, bombeiros e a ONG Princípio Animal também participaram da visita no local onde animais morreram afogados após as enchentes que atingem a cidade.

Um trecho da imagem mostra os agentes entrando no mezanino da unidade. O local não foi atingido pela água.

No vídeo é possível ver os representantes dos órgãos caminhando por um corredor, onde camas para animais, rações e outros produtos estão preservados.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias que levaram à morte dos animais deixados na Cobasi. O petshop confirmou, na sexta-feira (17), que os animais morreram afogados.

Suspeitos podem responder por crime de maus tratos e ser condenados de 3 meses a 1 ano de prisão. Se houvesse cachorros ou gatos, explica a delegada, a pena podia chegar a 5 anos.

O Shopping Praia de Belas disse que comunicou a Cobasi em relação ao risco de "alagamento severo" da loja. O shopping ainda afirma que ofereceu toda assistência necessária para acesso ao local.