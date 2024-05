PF vê indício de desvio de emenda de Chiquinho Brazão e pede novo inquérito

A Polícia Federal pediu ao STF a abertura de um novo inquérito contra o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

O que aconteceu

Brazão e o ex-deputado federal Pedro Augusto (PP) são suspeitos de crimes contra a administração pública. Segundo a PF, há indícios de que eles operaram um esquema para desviar dinheiro de emendas parlamentares. Os irmão Chiquinho e Domingos Brazão estão presos sob a acusação de ser mandantes do assassinato vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Eles negam participação.

Indícios foram descobertos após apreensão do celular de Robson Calixto da Fonseca, ex-assessor do gabinete de Domingos Brazão no TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro). Conhecido como Peixe, ele foi preso no último dia 9, suspeito de ter intermediado uma reunião entre os irmãos Brazão e Ronnie Lessa, que confessou o crime.