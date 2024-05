Eleições europeias: na Áustria, uma ativista de 23 anos é a esperança dos Verdes

Barreiras no Parlamento de Bruxelas: na Áustria, é uma ativista de 23 anos quem lidera a difícil batalha dos Verdes para as eleições europeias, buscando levar agora a "luta" ambiental para o coração das instituições.

Única mulher no meio de homens engravatados com mais do que o dobro de sua idade, Lena Schilling, com longos cabelos negros e cacheados, destaca-se com seu jeans, tênis e experiência como "zadista", o movimento em defesa do meio ambiente que ocupa áreas de projetos em grande escala.

De fato, foi ocupando com sucesso por mais de um ano, com o movimento Fridays For Future, uma reserva natural ameaçada pela construção de um túnel, que esta estudante de ciências políticas se tornou conhecida do grande público.