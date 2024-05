Cioccari: Randolfe decepciona em resposta e conduta no caso de funcionária

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo Lula no Congresso, gera frustração ao tentar minimizar o fato de que uma das funcionárias de seu gabinete adota uma rotina de influenciadora digita durante o expediente, disse a cientista política Deysi Cioccari no UOL News desta segunda (27).

O UOL revelou que Luciana Gurgel, esposa do deputado federal Vinícius Gurgel (PL-AP), não comparece ao gabinete do senador em Brasília. Com uma jornada sem controle de frequência no escritório de Rodrigues, ela compartilha seu dia a dia em um perfil no Instagram. Atividades de beleza e saúde coincidem com os horários de trabalho.