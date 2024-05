CFM dirá que 'feto sofre' ao recorrer de liminar de Moraes sobre aborto

O CFM (Conselho Federal de Medicina) vai recorrer ainda esta semana de uma decisão do STF que suspendeu uma resolução da entidade que impedia a realização de uma técnica preparatória do aborto em gestações com mais de 22 semanas, mesmo em caso de estupro — como prevê a lei.

O que aconteceu

Um dos argumentos do CFM é que a chamada assistolia fetal traz sofrimento ao feto.. "Não é um procedimento simples e isento de sofrimento", argumenta o Conselho em nota. "É injetada no coração do feto uma solução de cloreto de potássio e de lidocaína. Num ser já formado, essa substância agirá causando a sua morte."

O Conselho dirá que, com 22 semanas, o feto pode sobreviver fora do útero. "Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida desde o momento da concepção, não podendo ser privada da vida arbitrariamente", diz o CFM.