Menina termina graduação aos 11 anos e bate recorde do irmão nos EUA

Uma menina dos Estados Unidos se formou em uma graduação no Irvine Valley College aos 11 anos, tornando-se a pessoa mais nova a obter o diploma da Instituição.

O que aconteceu

Athena Elling terminou sua graduação em Artes Liberais após se matricular aos 9 anos. Ela participou da formatura com os colegas de 19 a 21 anos na última quinta-feira (23).

No ano passado, o irmão Tycho Elling também se formou na Irvine com 11 anos. O menino, no entanto, graduou Matemática poucos dias antes de completar 12, fazendo com que a irmã ultrapassasse agora seu recorde.