Jornalistas da RAI iniciam greve em defesa da 'liberdade'

O sindicato convocou a greve no final do mês passado, alegando, entre outras questões, "o controle asfixiante sobre o trabalho jornalístico, com a tentativa de reduzir a RAI a um megafone do governo".

O Usigrai destacou, em particular, a decisão de "censurar" um discurso do escritor Antonio Scurati, que criticou Meloni antes do Dia da Libertação, 25 de abril, quando os italianos celebram a derrota do fascismo e do nazismo na Segunda Guerra Mundial.

Scurati acusou o partido de Meloni de tentar "reescrever a história", ao atribuir os piores excessos do regime fascista à colaboração com a Alemanha de Adolf Hitler.

O Usigrai também reclama de outros problemas.

A Federação Nacional de Imprensa da Itália (FNSI) expressou apoio aos grevistas. Porém, um sindicato menor de jornalistas da RAI, o Unirai, condenou a greve, que chamou de "política".

str/gab/cmk/pz/meb/zm/fp/aa