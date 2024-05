Nona sinfonia de Beethoven completa dois séculos de sua estreia em Viena

Na noite anterior, Beethoven foi de carruagem porta a porta para "convidar pessoalmente as pessoas importantes para seu concerto", disse a historiadora da música Brigite Lodes.

Também teve tempo de ir "cortar o cabelo" em meio a uma agenda frenética, explica.

Quase duas vezes mais longa do que peças comparáveis, a Nona quebrou as regras do que até então era entendido como um gênero "exclusivamente orquestral" ao "integrar a voz humana e, portanto, as letras", disse à AFP a musicóloga Beate Angelika Kraus.

Sua ideia revolucionária de incorporar partes do verso lírico "Ode à Alegria", de Friedrich von Schiller, tornou sua sinfonia mais suscetível ao uso indevido, por exemplo, pelos nazistas e comunistas.

Os versos "transmitem um sentimento de união, mas são relativamente abertos em termos ideológicos", diz Kraus.

Desde 1985, a "Ode à Alegria" do quarto movimento da sinfonia se tornou o hino oficial da União Europeia.