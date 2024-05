Turismo vira preocupação após rua desabar e isolar bairro em Gramado

Já os abrigos têm recebido pessoas mais pobres, que viviam em bairros mais afastados do centro da cidade, como Várzea Grande e Três Pinheiros, e que não tinham familiares e amigos com disponibilidade para recebê-los. Esses bairros ficam em morros do município.

18.mai.2024 - Trecho de entrada para Várzea Grande, em Gramado, atingida por deslizamentos Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Nos abrigos, homens, mulheres, crianças e idosos dividem espaço com desconhecidos enquanto torcem para receber a notícia de que podem retornar para suas casas.

Economia afetada

As notícias sobre os desmoronamentos de terra em Gramado fizeram com que turistas que tinham passagens e hospedagens agendadas entre maio e junho cancelassem a visita à Serra Gaúcha.

Além disso, o principal ponto de chegada de turistas à cidade é o aeroporto de Porto Alegre, que está desativado por conta da enchente que atinge a cidade no último mês.