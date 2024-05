El Niño e mudanças climáticas causaram recorde de desastres na América Latina em 2023

A tudo isto a OMM somou o flagelo das chuvas torrenciais que deixaram dezenas de mortos devido a deslizamentos de terras e enchentes, tanto no sudeste do Brasil em fevereiro, como na Jamaica, no Haiti e na República Dominicana, em novembro.

- 2023, o ano mais quente -

Em 2023, a temperatura média foi a mais alta registrada até agora na América Latina e no Caribe: ficou 0,82°C acima da média do período 1991-2020 e 1,39°C acima do valor de referência para o período 1961-1990, indicou a OMM.

No México, país da região que registrou o ritmo de aquecimento mais rápido, o verão do Hemisfério Norte foi excepcionalmente quente, com uma máxima de 51,4ºC em agosto.

Enquanto isso, a região central da América do Sul sofreu um calor escaldante de agosto a dezembro, observou o relatório. Em algumas áreas do Brasil o termômetro marcou 41ºC em agosto, em pleno inverno (Hemisfério Sul).

Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Peru registraram suas temperaturas mais altas no mês de setembro e houve grandes incêndios florestais em vários locais.