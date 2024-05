Reino Unido expulsará adido de defesa russo acusado de espionagem

Segundo o ministro, as medidas adotadas pelo governo britânico e seus aliados nos últimos anos "já tornam o Reino Unido um ambiente operacional extremamente difícil para os serviços de inteligência russos".

Um adido de defesa é um membro das Forças Armadas que serve em uma embaixada e representa a esse setor do governo de seu país no exterior.

A Rússia está mergulhada no conflito com a Ucrânia desde que iniciou uma operação para invadir este país no final de fevereiro de 2022.

"Nossa mensagem clara à Rússia é de que pare esta guerra ilegal, retire suas tropas da Ucrânia e encerre estas atividades maléficas", afirmou James Cleverly, advertindo que o Reino Unido deve esperar "acusações de russofobia, teorias de conspiração e histeria provenientes do governo russo nos próximos dias".

No final de abril, o Reino Unido pediu o "fim imediato" das "atividades maléficas organizadas pela Rússia" em seu território.

Esta declaração foi dada após a acusação contra um jovem britânico de 20 anos, em Londres, por suposta organização de ataques contra "empresas vinculadas à Ucrânia".